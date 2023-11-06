Мариямпольские криминалисты задержали крупную контрабанду денег и наркотиков

Во время операции в Лаздийском районе был остановлен грузовой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter . Он ехал из Великобритании через Польшу в Литву . Автомобилем управлял житель Юрбаркаса.

В посылках, которые вез грузовик, были спрятаны вакуумные пакеты. В пакетах обнаружили около 14 кг конопли. Конопля в упаковках была залита кофе, чтобы собаки ничего не почуяли. Кроме того, в машине обнаружили пакет с большим количеством метамфетамина. Были и 3 пакета с наличными - 42 000 фунтов стерлингов (50 000 евро). Во время обыска в доме задержанного обнаружили большое количество амфетамина.