Мариямпольские криминалисты задержали груз контрабандных сигарет на сумму 150 000 евро

Полиция сообщает, что во время обысков у подозреваемых обнаружили 28 500 пачек сигарет Minsk и 13 500 Fest. Все сигареты были с белорусскими бандеролями. Из стоимость превышает 150 000 евро.

Подозреваемые задержаны. Начато расследование.

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