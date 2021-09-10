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9 сентября мариямпольские криминалисты задержали груз контрабандных сигарет на сумму 150 000 евро. В ходе секретной операции в Казлу Руде и Пильвишкяй задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили большое количество контрабандных сигарет.
Полиция сообщает, что во время обысков у подозреваемых обнаружили 28 500 пачек сигарет Minsk и 13 500 Fest. Все сигареты были с белорусскими бандеролями. Из стоимость превышает 150 000 евро.
Подозреваемые задержаны. Начато расследование.
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