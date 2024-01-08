Люди в Вильнюсе потушили загоревшийся автомобиль

Видео в редакцию портала Delfi прислал Артурас Мурашка, который рассказал, что он ехал домой, когда заметил стоявший на перекрестке с ул. Лаздинелю автомобиль Peugeot.
"Его владельцы бегали вокруг и вытаскивали ценные вещи. Из-под капота вырывалось пламя, но я не видел, чтобы кто-либо тушил огонь, поэтому решил сам заняться этим, у меня в багажнике был небольшой огнетушитель", – рассказал очевидец.
Он дождался, когда загорелся зеленый свет и подъехал к горевшему автомобилю. Остановился, взял огнетушитель и подбежал к Peugeot.
Он спросил, не нужна ли помощь врачей и нет ли в машине газового оборудования, получив ответы на вопросы, он стал тушить огонь под капотом. После того как содержимое огнетушителя было использовано, огонь немного уменьшился, но не потух.
"Через несколько мгновений огонь снова разгорелся, уже казалось, что ничего сделать не получиться, придется ждать пожарных-спасателей. Но тут подбежала группа людей с огнетушителями, всем вместе удалось потушить огонь", - сказал Артурас.
Люди бросали на автомобиль снег.
Портал Delfi благодарит Артураса за видео!