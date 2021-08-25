Локомотив насмерть сбил молодого человека

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24 августа, в 17.13 ч., в Вильнюсе, около ул. Рёвоню, на железнодорожном пути Панеряй-Вильнюс локомотив, которым управлял машинист (1960 г.р.), насмерть сбил молодого человека (1997 г.р.), который шел по путям.