Локомотив насмерть сбил молодого человека

aA
24 августа, в 17.13 ч., в Вильнюсе, около ул. Рёвоню, на железнодорожном пути Панеряй-Вильнюс локомотив, которым управлял машинист (1960 г.р.), насмерть сбил молодого человека (1997 г.р.), который шел по путям.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сообщение Вильнюсского муниципалитета вызвало хаос среди родителей школьников (12)
В Литве в скором времени начнется учебный год. Как у...
В Вильнюсе планируется не только "Марш семей", но и контрмитинг у президентского дворца (13)
Литовская либеральная молодежь 10 сентября хочет...
Глава профсоюзов об отстранении от должности не сдавших тест: в этом кроется большая опасность (104)
Литовская конфедерация профсоюзов предупреждает, что в...
Министр культуры Литвы: судьбу памятника Цвирке будут решать муниципалитет и горожане вице-мэр обещает убрать его в середине сентября (6)
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что...
Глава МВД просит нелегалов потерпеть, поскольку некоторые жители Литвы живут еще хуже (4)
Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что 14...