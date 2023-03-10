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Единый центр помощи информировал, что в муниципалитете Казлу Руды произошло ДТП.
Policija
Policija
© DELFI / Jaunius Matonis

Сообщение о ДТП поступило 10 марта, в 14.22 ч.

Сообщалось, что в деревне Плачкояй лоб в лоб столкнулись Audi и микроавтобус. Есть пострадавшие.

Пожарные-спасатели вытащили из машины зажатого человека.

По данным полиции, один мужчина скончался на месте, врачи констатировали его смерть. Сообщается, что пострадал еще один мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Врачи доставили его в реанимацию.

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