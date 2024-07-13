Литва: в грузовом фургоне нашли 18 нелегалов

По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии (2001 г.р.). При проверке в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана. Все задержанные переданы пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.

По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии. Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут в Латвию.