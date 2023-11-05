Литва: в этом году 72 человека погибли в пожарах, из них 32 – из-за курения

По словам начальника Отдела организации государственного противопожарного надзора Государственного управления пожарной охраны ДПОС Ауримаса Гуджяускаса, целых 86%. погибших на пожарах характеризовались как злоупотребляющие алкоголем или заядлые курильщики.
"О том, что основной причиной гибели людей на пожарах является безответственность людей, свидетельствует и тот факт, что из 72 случаев гибели людей на пожарах только в четырех домах были установлены датчики дыма, – цитируется А. Гуджяускас в пресс-релиз ДПОС. – К сожалению, у нас нет данных о том, были ли они исправны и работали. В настоящее время только у 59% населения страны в домах установлены действующие автономные датчики дыма. Поэтому мы просим жителей приобрести и установить их не только в своих домах, но и купить их одиноким людям, тем, кто не в силах позаботиться о себе, или пожилым родственникам и соседям".
Средний возраст погибших на пожарах составляет 62,8 года.
"Возрастная группа наибольшего риска — от 60 до 70 лет. По нашим наблюдениям, число пожилых людей, погибших на пожарах, растет. В основном это граждане с вредными привычками. В этом году было всего несколько случаев, когда произошло несчастье и в огне погибли пожилые люди без вредных привычек и не способные позаботиться о себе, которых навещали родственники или социальные работники", – заявил А. Гуджяускас.
По данным ДПОС, с приходом холодного сезона растет количество пожаров в жилых домах из-за неисправностей печей, каминов и дымоходов или их неправильной эксплуатации.
По словам А. Гуджяускаса, необходимо осмотреть отопительные приборы на наличие дефектов, трещин, щелей, вычистить не только твердотопливный котел или печь, но и все дымоходы и трубы. По словам специалиста, любые замеченные поломки или неисправности необходимо устранять немедленно.
Пожарные обращают внимание на то, что при обнаружении возгорания в электроприборе необходимо отключить его от электрической сети и попытаться потушить первичными средствами тушения пожара (огнетушителем, негорючей тканью).
Ни в коем случае нельзя лить воду на электроприбор, если он подключен к электрической сети.