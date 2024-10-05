Литва: таможенники обнаружили военную камуфляжную форму в пассажирском поезде Калининград-Москва

Сообщается, что 2 октября сотрудники Каунасской территориальной таможни и криминальной таможенной службы на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград-Москва при досмотре была обнаружена и задержана почтовая посылка с предположительно военными вещами - камуфляжными брюками. Подобные поставки обнаруживаются не впервые. Считается, что указанные камуфляжные брюки предназначены для вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины. Всего было задержано 5 единиц камуфляжных брюк.
Отгрузка перехваченных камуфляжных брюк согласно Регламенту Совета (ЕС) №. 833/2014, категория VIII относятся к одежде, специально предназначенной для маскировки. 1 октября похожая партия (с пятью маскирующими сетками) была перехвачена в Кибартай в поезде, следовавшем из Калининграда.
Еще две партии (уже анонсированные ранее) с военными предметами, предназначенными для российских военных - сетками для маскировки орудий - находились в тех же поездах и были задержаны таможенниками 27-29 сентября. Такие грузы, по словам таможенников, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.
Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине.