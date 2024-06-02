2024.06.02 11:00

Литовский пограничник из табельного оружия смертельно ранил беглеца, который перевозил контрабанду

 
ru.DELFI.lt
Беларусь
Беларусь
ФОТО: Dainius Labutis

В субботу около 21:00 сотрудники пограничной заставы Падвареняй Вильнюсского погранотряда Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), имея информацию о случае контрабанды, провели обыск и задержание на подступах к селу Падвареняй Шальчининкского района. Это место находится прямо возле границы с Беларусью.

Здесь на дороге был замечен VW Passat. Пограничники в форме на внедорожнике службы VSAT с включенными световыми и звуковыми сигналами потребовали остановиться автомобиль, но водитель не подчинился требованию. Он увеличил скорость и начал убегать.

Офицеры VSAT развернулись и начали преследовать его на внедорожнике. Еще один пограничник в форме находился неподалеку на дороге. Двигаясь в этом направлении, беглец, возможно, пытался сбить офицера VSAT. В последний момент он избежал столкновения.

По предварительным данным, в случае возникновения опасности для здоровья и жизни и с целью остановить беглеца пограничник произвел один выстрел из своего табельного оружия в колесо мчащегося автомобиля. Есть подозрение, что VW Passat вскоре въехал бы в деревню Табаришкю, где возникла бы большая опасность для окружающих.

Через некоторое время машина остановилась. Гражданин Литвы был обнаружен на водительском сиденье со смертельным огнестрельным ранением. В машине перевозились пачки предположительно контрабандных сигарет.

Полиция начала досудебное расследование по данному инциденту. В Вильнюсском пограничном пункте VSAT начато еще одно досудебное расследование по факту контрабанды. В связи с этим инцидентом в VSAT также проводится официальная проверка.

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