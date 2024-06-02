Литовский пограничник из табельного оружия смертельно ранил беглеца, который перевозил контрабанду

Здесь на дороге был замечен VW Passat. Пограничники в форме на внедорожнике службы VSAT с включенными световыми и звуковыми сигналами потребовали остановиться автомобиль, но водитель не подчинился требованию. Он увеличил скорость и начал убегать.

Офицеры VSAT развернулись и начали преследовать его на внедорожнике. Еще один пограничник в форме находился неподалеку на дороге. Двигаясь в этом направлении, беглец, возможно, пытался сбить офицера VSAT. В последний момент он избежал столкновения.