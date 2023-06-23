23 июня 2023 г. 10:42

Литовские таможенники снова конфисковали крупную контрабанду сигарет - на сумму более 2,3 млн. евро

 
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ФОТО: lrmuitine.lt

В результате проверки фуры возле Алитуса была обнаружена партия белорусских сигарет: 561 000 пачек.

Водитель фуры, перевозивший 15 тонн огурцов, не дал объяснения, как в его фуре оказались сигареты. Были изъяты сигареты марок NZ Gold, Minsk Super Slims, Minsk Super Slims 5, Queen Menthol, and Minsk Capital QS. Стоимость контрабандной партии оценили в более 2,3 млн евро.

Ведется расследование криминальными службами Литвы. Водителей освободили под залог в 7500 евро. Также был допрошен владелец склада возле Алитуса и отпущен под подписку о невыезде до выяснения всех обстоятельств. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

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