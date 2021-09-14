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Литовские таможенники с трудом, но все же обнаружили тщательно спрятанную контрабанду. Преступники сделали все, чтобы контрабандный груз было найти нелегко.
Литовские таможенники обнаружили в поезде контрабандные сигареты
© Muitinės departamentas

Поезд с грузом каменного угля прибыл в Кену 9 сентября, около 3 ч. ночи.

Тщательная проверка задержанного 9 сентября вагона была завершена 13 сентября. На глубине 2 м под каменным углем обнаружили 12 ящиков сигарет на сумму 21 000 евро.

Обычно ящики с сигаретами глубоко не закапывают и их с помощью железных прутьев обнаруживают на глубине 20 см.

Однако на этот раз ящики находились на значительной глубине, почти на дне вагона.

Проверка груза затянулась и была закончена только 13 сентября, когда из вагона выгрузили весь уголь.

Всего обнаружено 6000 пачек сигарет NZ Gold.

Ведется расследование.

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