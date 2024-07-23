Литовские пограничники задержали группу нелегальных мигрантов – гражданин Молдовы перевозил семерых сирийцев

Управлявший транспортным средством гражданин Молдовы был взят под стражу, а нелегальные мигранты временно размещены в одном из подразделений Варенской погранзаставы СОГГ, в другом находится микроавтобус.

Как сообщает СОГГ, в субботу ночью сотрудники Отдела криминальной разведки Варенского погранотряда СОГГ в ходе проверки имеющейся информации, при содействии местных полицейских, на дороге возле села Валенчюнай Шакяйского района остановили грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с литовскими номерами. Автомобилем управлял 33-летний гражданин Молдовы.

В ходе досмотра в микроавтобусе был обнаружен замаскированный строительными материалами тайник, в котором находились шесть мужчин и одна женщина. У пятерых, в возрасте 20-25 лет, имелись удостоверяющие личность документы, выданные в Сирии, двое других были без них.