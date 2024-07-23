Литовские пограничники задержали группу нелегальных мигрантов – гражданин Молдовы перевозил семерых сирийцев

Управлявший транспортным средством гражданин Молдовы был взят под стражу, а нелегальные мигранты временно размещены в одном из подразделений Варенской погранзаставы СОГГ, в другом находится микроавтобус.
Как сообщает СОГГ, в субботу ночью сотрудники Отдела криминальной разведки Варенского погранотряда СОГГ в ходе проверки имеющейся информации, при содействии местных полицейских, на дороге возле села Валенчюнай Шакяйского района остановили грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с литовскими номерами. Автомобилем управлял 33-летний гражданин Молдовы.
В ходе досмотра в микроавтобусе был обнаружен замаскированный строительными материалами тайник, в котором находились шесть мужчин и одна женщина. У пятерых, в возрасте 20-25 лет, имелись удостоверяющие личность документы, выданные в Сирии, двое других были без них.
По утверждению гражданина Молдовы, у него есть трехмесячная рабочая виза ЕС, а зарегистрированный в Литве микроавтобус ему предоставил человек из Латвии. Там он подобрал нелегальных мигрантов, которых должен был перевезти в Польшу.
В Варенском погранотряде СОГГ начато предварительное расследование по факту незаконной переправки людей через государственную границу, дело ведет прокурор Мариямпольской районной прокуратуры Каунасской окружной прокуратуры. За такое преступное деяние закон предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.
Гражданин Молдовы, перевозивший нелегальных мигрантов в Западную Европу, был задержан.
В воскресенье суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей сроком на 1 месяц.