Литовские пограничники перехватили два метеозонда с контрабандой белорусских сигарет

По данным СОГГ, в среду вечером сотрудники пограничной заставы Трибоняй Варенского погранотряда СОГГ работали на участке границы возле села Ута (Шальчининкский район) и, располагая информацией о контрабандном грузе, доставляемом в Литву из Беларуси посредством метеозонда, они блокировали этот район.
Прямоугольный сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку, был найден на приграничной территории возле села Ута. Это были 1499 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Super Slims с белорусскими акцизными бандеролями и прикрепленным GPS-устройством.
По данным СОГГ, чуть позже в близлежащей местности, также на приграничной территории при аналогичных обстоятельствах пограничники заставы Трибоняй перехватили еще один такой груз, доставленный метеозондом – 1500 пачек сигарет Minsk Super Slims с белорусскими бандеролями и GPS-устройством.
Сигареты хранятся на пограничной заставе Трибоняй.
По данным СОГГ, за девять месяцев текущего года пограничники задержали более 959 тыс. пачек контрабандных сигарет. В прошлом году за тот же период это количество составило более 2,3 млн пачек сигарет.
Количество случаев контрабанды и незаконной перевозки подакцизных товаров по сравнению с соответствующим периодом 2023 года также снизилось. В этом году выявлено 403 случая, в прошлом году – 486. В этом году пограничники за незаконную перевозку грузов задержали 258 человек, в 2023 году – 371.