Литовские пограничники перехватили два метеозонда с контрабандой белорусских сигарет

По данным СОГГ, за девять месяцев текущего года пограничники задержали более 959 тыс. пачек контрабандных сигарет. В прошлом году за тот же период это количество составило более 2,3 млн пачек сигарет.

Количество случаев контрабанды и незаконной перевозки подакцизных товаров по сравнению с соответствующим периодом 2023 года также снизилось. В этом году выявлено 403 случая, в прошлом году – 486. В этом году пограничники за незаконную перевозку грузов задержали 258 человек, в 2023 году – 371.