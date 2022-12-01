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Как сообщили в литовской погранслужбе (ВСАТ), наряд услышал звуки дрона, а затем смог обнаружить его и визуально через прибор ночного видения. Пограничники воспользовались средствами для перехвата дрона и смогли приземлить его.
Литовские пограничники перехватили беспилотник с белорусскими сигаретами под Друскининкаем
© Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Звук беспилотного летательного аппарата был слышен в темноте, друскининкайские пограничники увидели его через переносную тепловизорную камеру. Сотрудники ВСАТ использовали средства ограничения беспилотных летательных аппаратов для срыва полета беспилотника и заблокировали его управление.

После приземления дрона пограничники устроили засаду. Через три часа в нее попали трое жителей Друскининкайского муниципалитета. Они пришли за грузом контрабандных сигарет и были задержаны. Ведется следствие.

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