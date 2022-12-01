Литовские пограничники перехватили беспилотник с белорусскими сигаретами под Друскининкаем

Звук беспилотного летательного аппарата был слышен в темноте, друскининкайские пограничники увидели его через переносную тепловизорную камеру. Сотрудники ВСАТ использовали средства ограничения беспилотных летательных аппаратов для срыва полета беспилотника и заблокировали его управление.
После приземления дрона пограничники устроили засаду. Через три часа в нее попали трое жителей Друскининкайского муниципалитета. Они пришли за грузом контрабандных сигарет и были задержаны. Ведется следствие.
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