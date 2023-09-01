01 сентября 2023 г. 16:45

Литовские пограничники организовали погоню за контрабандистом из Вильнюса. Обошлось без стрельбы

 
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ФОТО: VSAT

Пограничники преследовали и в конце концов арестовали жителя Вильнюса, который проигнорировал требование остановиться. В прицепе его автомобиля нашли 4000 пачек сигарет Nz Gold с белорусской маркировкой, сообщает Погранслужба Литвы.

Сотрудники Шяуляйской заставы Пагегяйского погранотряда получили информацию о возможной контрабанде и остановили для досмотра автомобиль Opel Vivaro с прицепом в Пакруойском районе. Однако водитель автомобиля с литовскими номерами не подчинился законному требованию пограничников и решил скрыться. Попытка не удалась, и после погони 36-летний водитель был задержан вместе с автомобилем.

Автомобиль с прицепом были тщательно проверены и доставлены на Шяуляйскую заставу. После осмотра прицепа, снятия болтов и поднятия днища прицепа было обнаружено 4000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками.

Начато досудебное расследование по факту незаконного сбыта акцизных товаров. За подобное нарушение возможно наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет.

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