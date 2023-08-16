16 августа 2023 г. 08:53

Литовец получил в Беларуси 15 лет лишения свободы. С конфискацией раритетного Chevrolet Corvette

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: customs.gov.by

15 августа Суд Ошмянского района Беларуси вынес очень строгий приговор гражданину Литвы –15 лет лишения свободы за контрабанду крупной партии гашиша (более 64 кг).
Также конфискованы его автомобиль Chevrolet Corvette и мобильный телефон как средства совершения преступления, назначен штраф на сумму более 2500 евро. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского областного суда, пишет abw.by.

14 января этого года литовец на автомобиле Chevrolet Corvette 1976 года выпуска следовал из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» по «красному» коридору, чтобы подать декларацию для оформления временного ввоза своего авто. Иных товаров, подлежащих письменному декларированию, у него не было.

Водитель говорит, что не ничего не знал о таком грузе

В суде водитель свою вину не признал. Он рассказал, что 14 января, когда он был в Литве, его знакомый попросил перевезти через границу в Беларусь медикаменты – препараты для протезирования, для красоты. При этом обвиняемый понимал, что перевезти груз необходимо скрыто, не декларируя. Для чего передал свой автомобиль Chevrolet Corvette знакомому, который поместил в него товар. Тайник в автомобиле и товар, который в него поместили, обвиняемый не осматривал.

При пересечении границы в пункте пропуска «Каменный Лог» при проведении таможенных процедур в его автомобиле был обнаружен скрытый товар, которым оказались наркотики. О том, что перемещал именно наркотические средства, не знал.

В приговоре сказано, что водитель действовал «по предварительному сговору в группе лиц». Осудили его по ч.3 ст.328 УК РБ за незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц и по ч.2 ст.328-1 УК РБ за незаконное перемещение через границу наркотических средств в крупном размере.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии