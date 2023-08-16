Литовец получил в Беларуси 15 лет лишения свободы. С конфискацией раритетного Chevrolet Corvette

14 января этого года литовец на автомобиле Chevrolet Corvette 1976 года выпуска следовал из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» по «красному» коридору, чтобы подать декларацию для оформления временного ввоза своего авто. Иных товаров, подлежащих письменному декларированию, у него не было.
Водитель говорит, что не ничего не знал о таком грузе
При пересечении границы в пункте пропуска «Каменный Лог» при проведении таможенных процедур в его автомобиле был обнаружен скрытый товар, которым оказались наркотики. О том, что перемещал именно наркотические средства, не знал.
В приговоре сказано, что водитель действовал «по предварительному сговору в группе лиц». Осудили его по ч.3 ст.328 УК РБ за незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц и по ч.2 ст.328-1 УК РБ за незаконное перемещение через границу наркотических средств в крупном размере.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.