Литовец получил в Беларуси 15 лет лишения свободы. С конфискацией раритетного Chevrolet Corvette

14 января этого года литовец на автомобиле Chevrolet Corvette 1976 года выпуска следовал из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» по «красному» коридору, чтобы подать декларацию для оформления временного ввоза своего авто. Иных товаров, подлежащих письменному декларированию, у него не было.

Водитель говорит, что не ничего не знал о таком грузе

В суде водитель свою вину не признал. Он рассказал, что 14 января, когда он был в Литве, его знакомый попросил перевезти через границу в Беларусь медикаменты – препараты для протезирования, для красоты. При этом обвиняемый понимал, что перевезти груз необходимо скрыто, не декларируя. Для чего передал свой автомобиль Chevrolet Corvette знакомому, который поместил в него товар. Тайник в автомобиле и товар, который в него поместили, обвиняемый не осматривал.