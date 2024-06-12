Lietuvos draudimas предупреждает: активизировались мошенники – сообщают о лотерейном выигрыше автомобиля

„Для мошенников важно привлечь внимание людей вызвав их удивление, поэтому используются такие ключевые слова, как автомобильная лотерея, очистка склада и тому подобное. Даже если упоминается название конкретной компании, это не означает, что автором сообщения является упомянутая компания“, – подчеркивается в пресс-релизе, распространенном в среду.
Эксперты по безопасности Lietuvos draudimas призывают жителей не верить таким вводящим в заблуждение сообщениям и игнорировать их.
„Конечная цель мошенников обычно состоит в том, чтобы выманить у жителей деньги, завладеть данными доступа к управлению личными счетами или персональными данными. Поэтому жителей предупреждают не предоставлять мошенникам никаких данных доступа к счетам, номеров счетов и других финансовых реквизитов, а также не делать никаких платежных поручений на основании полученных сообщений или электронных писем“, — пояснили они.
При возникновении подозрения в том, что мошенники могли завладеть персональными данными для доступа в онлайн-банк, необходимо немедленно обратиться в свой банк, отмечается в пресс-релизе.