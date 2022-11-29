Лед пока еще тонкий: утонули двое рыбаков, спасены две девочки

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в деревне Даугелишкяй (Расейнский район) 28 ноября в 18 ч. в замерзшем пруду было обнаружено тело мужчины (1961 г.р.). Водолазов вызвали, когда один человек увидел во льду прорубь, а рядом с ней - вещи, самого рыбака не было видно. Водолазы достали тело мужчины.

© Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo dep

Второй рыбак утонул в пруду Юодупе в Рокишкском района.

В Мажейкяй 28 ноября, в 14.30 ч. сообщили, что на ул. Седос, в пруду Юодпялкис под лед провалились две девочки. Спасателям удалось спасти детей, которые находились в 15 м от берега. Пострадавших передали в руки врачей.

"Я рад, что мы успели, что удалось спасти. Девочкам повезло, но это урок на всю жизнь. Когда мы приехали, около пруда было много людей, а девочки - в воде, держались за лед и кричали. Умницы, что удержались. Когда их на руках несли спасатели, они уже только молча плакали...", – сказал спасатель Гедрюс Янушайтис, заметив, что лед еще непрочный, ходить по нему опасно.