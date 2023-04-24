По данным полиции, в 11.08 ч. сообщили, что на ул. Антакальнё мужчина выбежал на проезжую часть и врезался в автомобиль Toyota.

Звонивший сказал, что мужчину задержали и увели охранники магазина. Водитель заметил, что не знает, пострадал ли этот человек, врезавшийся в его машину.

Вскоре в полицию позвонили охранники магазина и сообщили, что мужчина, укравший в магазине сырки, пытался бежать и врезался в автомобиль.

Сообщалось, что мужчина сломал зеркальце в машине и пострадал сам - получил травму головы.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой.