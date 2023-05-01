Курьез в Вильнюсе: пьяный водитель съехал с дороги, врезался в дом и пытался бежать

По предварительным данным, в 17 ч. женщина сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Вилкялишкю, в ее дом врезался, вероятно, пьяный водитель.
Полиция выяснила, что автомобиль Ford съехал с дороги, переехал забор и врезался в дом.
Водитель был пьян - 2,98 промилле.
Во время ДТП люди не пострадали.
Очевидцы сказали Delfi, что в машине ехали мужчина и женщина. После того как машина врезалась в дом, они пытались бежать, однако очевидцы поймали их и держали до приезда полиции.
Сообщается, что на ноге у водителя был браслет (прибор, фиксирующий местонахождение). Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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