Курение и неосторожное обращение с огнем — это основные причины гибели людей в огне

В пожарах погибли 84 человека и 164 получили травмы. 37 человек погибли в результате неосторожного курения, 21 - в результате неосторожного обращения с огнем, 6 - в результате неисправности электрооборудования, приборов и проводки, 4 - в результате нарушения требований по установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, 3 - из-за постороннего источника огня, 2 - из-за умышленных действий человека (поджог), 1 - из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 1 - из-за игры детей с огнем и 1 - из-за взрыва, 3 - по другим причинам. Причины смерти еще 5 жертв уточняются.
Подробная статистика здесь
Оставить комментарий Читать комментарии