Курение и неосторожное обращение с огнем — это основные причины гибели людей в огне

 
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ФОТО: DELFI skaitytojas Žilvinas
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, за одиннадцать месяцев этого года в Литве произошло 7327 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был ликвидирован 7801 пожар, количество пожаров в Литве в этом году на 6,1% меньше. Это самое низкое количество пожаров за 11 месяцев за последние 20 лет.

В пожарах погибли 84 человека и 164 получили травмы. 37 человек погибли в результате неосторожного курения, 21 - в результате неосторожного обращения с огнем, 6 - в результате неисправности электрооборудования, приборов и проводки, 4 - в результате нарушения требований по установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, 3 - из-за постороннего источника огня, 2 - из-за умышленных действий человека (поджог), 1 - из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 1 - из-за игры детей с огнем и 1 - из-за взрыва, 3 - по другим причинам. Причины смерти еще 5 жертв уточняются.

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