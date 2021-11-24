Крупнейшая партия контрабанды в этом году: в грузовике - 183 кг гашиша

Стоимость такого количества на черном рынке может достигать примерно 1,83 млн евро. Это крупнейшая партия контрабандных наркотиков, задержанная в этом году на литовской таможне, сообщила в среду Криминальная служба таможни (КСТ).
Гашиш был обнаружен в воскресенье в тайниках, оборудованных в запасных колесах грузовика, который ехал из Западной Европы в Литву. Водитель грузовика был задержан на двое суток, но позже был освобожден решением Каунасского участкового суда, в его отношении избрана мера пресечения - интенсивный надзор.
Ехавший в Литву грузовик Scania таможенники остановили вблизи бывшего пункта пограничного контроля Калварийос. Водитель машины, житель Каунасского района, сказал, что возвращается порожняком, однако у таможенников была информация о вероятно спрятанной в грузовике контрабанде.
Как сообщает КСТ, Scania сопроводили до контрольно-пропускного пункта Кибартай, где машину проверили рентгеновской установкой.
При проверке в трех запасных колесах грузовика было обнаружено похожее на гашиш вещество в вакуумных упаковках.
Грузовой автомобиль и нелегальный груз задержаны, в Каунасском отделении КСТ начато досудебное расследование о контрабанде наркотиков и незаконном хранении очень большого количества наркотиков.
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