Этот тягач въехал в Литву из Калининградской области России через Кибартай. Сотруднице таможни предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением (она отстранены от службы), а начальника смены допросили как специального свидетеля.
Криминалисты получили информацию о том, что в деревне Табаришкяй (Каунасский район) нелегально хранят контрабандные сигареты, поэтому проверили склад в ночь на 1 апреля.
Там криминалисты таможни задержали 7 человек, некоторые из них как раз намеревались перегружать груз в другой тягач. Один из задержанных - гражданин России, водитель тягача Man, на котором он (декларировав транзит и отсутствие груза) проехал через Кибартай.
Однако на деле полуприцеп был под завязку забит ящиками с сигаретами LF – всего 2100 (1,05 млн. пачек), на сумму 3,487 млн. евро.
Остальные задержанные - граждане Литвы из Каунаса, Вильнюса и Тракайского района. Возможно они встретили груз, сопровождали его, планировали перегрузить ящики в другой тягач.
Начато расследование. Гражданин России задержан на три месяца.
Граждан Литвы после допроса отпустили.
За три месяца 2021 года таможенники задержали 1.785 млн. пачек российских сигарет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президентская служба: "напрасное дело" обсуждение использования вакцины "Спутник V" в Литве (194)
Президентская администрация по-прежнему считает, что...
Глава Минздрава: попробуем контролировать распространение вируса без ограничения мобильности (67)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал...
Профессор-вирусолог: тотальная изоляция – не метод, маски на открытом воздухе - психологическая мера "AstraZeneca хороша для пожилых людей" (30)
Несмотря на то, что в Литве ослабили карантин, разрешив...
"Delfi Главное": второй год с карантином в Литве - что дальше? Готовит ли Кремль новое вторжение в Украину? (30)
Несколько месяцев продолжается карантин в Литве ,...
В Литве начата вакцинация работников крупных компаний: больше людей отказываются, чем соглашаются (16)
В Литве ускоряются темпы вакцинации от COVID-19 , с...