В ходе расследования обыски провели в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. В них участвовали 54 полицейских. Прокурор Юргита Степонавичюте-Отто на пресс-конференции сказала, что задержаны 5 подозреваемых. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов.

Подозреваемые действовали заодно, осуществляли платежи между связанными компаниями. Так подозреваемые хотели, чтобы им выплатили больше денег, чем заплатили за оборудование. Незаконно было получено 343 000 евро из ЕС. Согласно материалам дела, подозреваемые подделали декларацию ГНИ и вернули 70 000 евро.

Представитель СРФП Екатерина Грудинская сказала, что две компании подали заявки на получение помощи ЕС на оборудование для покраски металла.

Мошенники пытались получить обманным путем 880 000 евро из фондов ЕС. Проект финансировался в рамках программы поддержки молодых компаний. Весь проект оценили в 1 700 000 евро.

Часть этих расходов компания должна была покрыть за свой счет, но обманом сделали так, что все финансировал ЕС.

Во время обысков сотрудники СРФП нашли не только улики, связанные с делом, но и наркотики.

Подозреваемые ранее в поле зрения СРФП не попадали.