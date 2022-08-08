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Мариямпольские криминалисты нанесли еще один удар по распространителям наркотиков. В ходе секретной операции остановили поставки наркотиков из Каунаса в Юрбаркас.
Крупная операция криминалистов: обнаружены две теплицы с коноплей
© Marijampolės apsk.VPK

Полиция информировала, что 2 августа в Юрбаркском районе для проверки был остановлен автомобиль Audi A6, которым управлял житель Юрбаркаса. Во время обыска в автомобиле обнаружили пакетик с коноплей.

В то же время в Каунасе задержали двоих жителей этого города. Во время обыска в гараже подозреваемых в Каунасе были обнаружены наркотики: как предполагают кокаин и большое количество конопли. Кроме того, в заброшенной усадьбе родственников одного из задержанных обнаружили две теплицы с коноплей - 140 растений.

В ходе операции с рынка изъяли 20 кг марихуаны.

начато расследование.

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