Расследование проводит управление экономических преступлений ГКП Каунасского округа, расследование возглавляет прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дайнюс Симонавичюс.

Согласно делу, один из сообщников на тягаче ехал через польско-литовскую границу и вез 415 000 евро. Сначала он вез деньги в другой валюте из Великобритании, а в Польше поменял их на евро.

Такую сумму денег, привезенных из Великобритании, следовало декларировать, однако сообщники этого не сделали.

У одного из подозреваемых во время обыска обнаружили еще 60 000 евро.

Двоим подозреваемым назначена мера пресечения - письменная подписка о не выезде, у них изъяли документы, третий в течение трех месяцев будет находиться под интенсивным контролем, у него также изъяли документы.

За такое нарушение грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.