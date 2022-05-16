Расследование проводит управление экономических преступлений ГКП Каунасского округа, расследование возглавляет прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дайнюс Симонавичюс.
Согласно делу, один из сообщников на тягаче ехал через польско-литовскую границу и вез 415 000 евро. Сначала он вез деньги в другой валюте из Великобритании, а в Польше поменял их на евро.
Такую сумму денег, привезенных из Великобритании, следовало декларировать, однако сообщники этого не сделали.
У одного из подозреваемых во время обыска обнаружили еще 60 000 евро.
Двоим подозреваемым назначена мера пресечения - письменная подписка о не выезде, у них изъяли документы, третий в течение трех месяцев будет находиться под интенсивным контролем, у него также изъяли документы.
За такое нарушение грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Украинец едва сдерживает слезы: в Литве ему попался нечестный продавец, мужчина не знал, как вернуться домой
Украинцы – легкая добыча для нечестных продавцов....
Два месяца в бункере. Как украинская семья выживала под обстрелами в мариупольском заводе "Азовсталь"
В конце апреля и начале мая началась эвакуация...
Президент Литвы: если Путину повезет, он может прийти и к нам - речь идет не только о Литве
Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Al Jazeera...
После продления Беларусью безвизового режима политики думают предупредить ездящих туда жителей Литвы
После того как Беларусь до конца года продлила...
Водителей предупреждают: состояние дорог неважное, не хватает асфальта
Обычно весной в Литве начинается сезон ремонта дорог,...