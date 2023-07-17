17 июля 2023 г. 17:02

Крупная авария в Вильнюсе: на проспекте Саванорю перевернулся автомобиль, есть пострадавший

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В 14.58 по телефону Единой помощи поступило сообщение о том, что близ автомобильного салона Volkswagen на проспекте Саванорю перевернулся автомобиль Honda CR-V.

В него врезался BMW с прицепом. На место ДТП выехал экипаж Скорой зажатых, пожарные и полиция. По словам пожарных-спасателей, обошлось без зажатых в результате аварии пассажиров и водителей.

Чтобы избежать возгорания были отключены аккумуляторы.

Из-за аварии по на проспекте в сторону центра города образовалась большой затор.

Водители маршрутных автобусов, застрявших в пробке, были вынуждены высадить пассажиров, чтобы они могли пройти пешком и пересесть на другой транспорт.

Пол предварительным данным, в больницу был доставлен один пострадавший.


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