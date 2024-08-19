Крупная авария в Шакяйском районе - перевернулся пассажирский автобус Ecolines, пострадали 20 человек

Как сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы, сообщение о катастрофе поступило в понедельник, около 5.55 утра. Сообщается, что пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Шакяйском районе, в деревне Жигенай. По данным спасателей, в автобусе находились около 47 человек. По предварительным данным, в результате аварии два человек оказались зажаты, их вызволили спасатели.
Сообщается, что автобус следовал по маршруту Рига-Калининград.
Пострадали и несовершеннолетние
По данным полиции, в результате инцидента пострадали 26 человек, они были доставлены в больницу. Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Предполагается, что авария могла произойти из-за вышедшего из-под контроля автобуса - водитель наехал на островок, вылетел с дороги и перевернулся на бок.
На место происшествия было направлено большое количество экстренных служб.
Два человека получили серьезные ранения
Пресс-секретарь Мариямпольской полиции сообщила Delfi, что пострадавшие были доставлены в больницы Юрбаркаса и Шакяй. Выяснилось, что состояние двух пострадавших тяжелое, один из них доставлен в Каунасскую больницу. В результате аварии пострадал и гражданин Латвии, управлявший автобусом, он был трезв.
По данным полиции, все лица, ехавшие в автобусе - иностранные граждане (граждане России и Латвии). Говорят, что среди пассажиров был только один литовец.
„Другие люди были перевезены по инициативе самоуправления Шакяйского района в Гельгаудишкисскую специальную школу, им там предоставили жилье и питание, они являются иностранными гражданами“, - рассказала Elta Г.Навицкайте.
Сотрудники выясняют обстоятельства.