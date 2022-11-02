Крупная авария в День всех святых: одна машина перевернулась, другая — съехала с дороги

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в 16:12.

В пожарно-спасательном управлении сообщили, что столкнулись два автомобиля: один вылетел за пределы дороги, другой перевернулся.

По словам спасателей, заблокированных в машине людей не было.

По предварительным данным полиции Паневежиса, во время аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Сообщается, что одна из машин, попавших в аварию, везла другое авто в прицепе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Очевидцы говорят, что в результате образовалась большая пробка.