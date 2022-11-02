aA
Во вторник, в День всех святых, на дороге Пасвалис-Биржай произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
Крупная авария в День всех святых: одна машина перевернулась, другая — съехала с дороги
© DELFI / Jaunius Matonis

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в 16:12.

В пожарно-спасательном управлении сообщили, что столкнулись два автомобиля: один вылетел за пределы дороги, другой перевернулся.

По словам спасателей, заблокированных в машине людей не было.

По предварительным данным полиции Паневежиса, во время аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Сообщается, что одна из машин, попавших в аварию, везла другое авто в прицепе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Очевидцы говорят, что в результате образовалась большая пробка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Предложение отменить в Литве выходной идет дальше: это может быть и не 1 мая

1 мая — памятный день, но не выходной. Такие поправки...

Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро

В этом году большая часть жителей страны снова...

Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян

Поставки военной техники и вооружения в рамках помощи...

Погода в стране распределится неравномерно: в некоторых городах ожидаются дожди

В среду в Литве ожидается облачная погода. Утро в...

Кредиты дорожают: по некоторым жителям это ударит больнее, чем шок от цен на энергоносители

Для части населения жилищные кредиты станут еще дороже,...