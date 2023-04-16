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В воскресенье медики, пожарные и полицейские получили сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на трассе А1. Сообщалось о пострадавших.
Крупная авария на трассе Каунас-Клайпеда: столкнулись 2 авто, 3 человека пострадали
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В пожарном департаменте сообщили, что в 12.31 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на трассе А1 (Каунас-Клайпеда).

Сообщивший о ДТП сказал, что пострадали 3 человека, двое из них не выходят из машины.

Свидетели сообщили, что удар был очень сильным, одна машина даже вылетела с дороги на газон.

Из-за аварии образовалась пробка.

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