Крупная авария на трассе Каунас-Клайпеда: столкнулись 2 авто, 3 человека пострадали

В пожарном департаменте сообщили, что в 12.31 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на трассе А1 (Каунас-Клайпеда).
Сообщивший о ДТП сказал, что пострадали 3 человека, двое из них не выходят из машины.
Свидетели сообщили, что удар был очень сильным, одна машина даже вылетела с дороги на газон.
Из-за аварии образовалась пробка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Живущего в Литве несколько лет белоруса отсылают домой: я был в шоке (1)
Александру 42 года, он работает в литовской компании...
Начинается поиск сезонных работников: на взморье - до 1400 в месяц, на ферме - 50 евро в день
Бизнесмены сферы услуг и фермеры, которые начинают...
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд: уже ничего не ждут от политиков (1)
Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в...
Литва, Польша и Латвия ожидают, что Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС
Литва , Польша и Латвия ожидают, что с потеплением...
Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...