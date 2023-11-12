Кровавый конфликт в Вильнюсе: один мужчина скончался, другой - серьезно ранен

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
В субботу поздно вечером в Вильнюсе, как подозревают, произошло убийство.

Полиция информировала, что 11 ноября в 19.18 ч. мужчина сообщил о том, что в квартире на ул. В.Вайткаус находится труп, а сам он нуждается в помощи врачей. После этого мужчина положил трубку.

По данным полиции, когда мужчине перезвонили, он нецензурно выражался, сказал, что его брат мертв.

На месте происшествия полиция обнаружила тело мужчины (1973 г.р.) с колотыми ранами, в квартире был и пострадавший (брат покойного), того же года рождения.

По предварительным данным, звонивший был ранен в шею, ему требовалась помощь врачей. Подозревают, что между братьями возник кровавый конфликт, после которого один из пострадавших скончался.

На месте происшествия работала полиция.

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