20 апреля, в 19.35 ч., в Шальчининкском районе, в старостве Тургеляй, в доме, пьяная (2,03 промилле) женщина (1969 г.р.) ножом ранила мужчину (1969 г.р.). Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемая арестована.

Ведется расследование.