Кровавый инцидент в Каунасе: на аллее Лайсвес банда избила обедавших людей

В пятницу заместитель комиссара ГКП Каунасского округа Дарюс Плявга сказал, что этот инцидент связан с выяснениями отношений между преступными группировками.

Полиция выяснила возможных подозреваемых, их ищут. Посторонние люди не пострадали, пострадали лишь лица, связанные с преступными группировками. Тяжелых травм удалось избежать. Полиция собрала улики на месте происшествия. Причиной разборок были старые конфликты.

По данным полиции, между участниками конфликта и раньше были разборки, это было продолжение выяснения отношений. Пострадали 4 человека (трое мужчин и женщина), 3 доставлены в больницу, одному назначено амбулаторное лечение. Они с полицией не сотрудничают, но все равно фигурируют в расследовании как пострадавшие.

По предварительным данным, нападавших было 8 человек. Они были вооружены.

В последние 5 лет ничего подобного на аллее Лайсвес не фиксировалось.