Кровавый инцидент в Каунасе: на аллее Лайсвес банда избила обедавших людей

В пятницу заместитель комиссара ГКП Каунасского округа Дарюс Плявга сказал, что этот инцидент связан с выяснениями отношений между преступными группировками.
Полиция выяснила возможных подозреваемых, их ищут. Посторонние люди не пострадали, пострадали лишь лица, связанные с преступными группировками. Тяжелых травм удалось избежать. Полиция собрала улики на месте происшествия. Причиной разборок были старые конфликты.
По данным полиции, между участниками конфликта и раньше были разборки, это было продолжение выяснения отношений. Пострадали 4 человека (трое мужчин и женщина), 3 доставлены в больницу, одному назначено амбулаторное лечение. Они с полицией не сотрудничают, но все равно фигурируют в расследовании как пострадавшие.
По предварительным данным, нападавших было 8 человек. Они были вооружены.
В последние 5 лет ничего подобного на аллее Лайсвес не фиксировалось.
Генкомиссар Литовской полиции Ренатас Пожела сказал, что преступники хорошо подготовились: использовали маскировку и оружие. Полиции мотивы и причины инцидента известны. Это единичное происшествие. Оно отличается жестокостью и наглостью. Полиция сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось.
По словам комиссара, общество и политики могут быть спокойны, им ничего не угрожает.
Kauno diena сообщает, что инцидент произошел около ресторана Grilintas cinamonas. Из подворотни выбежала группа людей в масках и с капюшонами на головах и стала бить обедавших людей металлическими дубинками.