Кровавые конфликты в Радвилишкском и Ширвинтском районах: выясняли отношения с ножами в руках

По предварительным данным, 22 января, около 16.50, в селе Аримайчяй, дома женщина (1964 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (2,84 пром) ранила ножом пьяного мужчину (1964 г.р.). Ему оказали медицинскую помощь, проходит амбулаторное лечение.
Подозреваемая задержана. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровью).
Также 23 января, около 0.10, во дворе дома в селе Вилейкишкес Ширвинтского района мужчина (1996 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,83 пром.) ранил ножом пьяного (0,98 пром.) мужчину (1994 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу.
Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 138 УК Литовской Республики (легкий вред здоровью)
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