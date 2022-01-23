Кровавые конфликты в Радвилишкском и Ширвинтском районах: выясняли отношения с ножами в руках

По предварительным данным, 22 января, около 16.50, в селе Аримайчяй, дома женщина (1964 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (2,84 пром) ранила ножом пьяного мужчину (1964 г.р.). Ему оказали медицинскую помощь, проходит амбулаторное лечение.

Подозреваемая задержана. Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровью).

Также 23 января, около 0.10, во дворе дома в селе Вилейкишкес Ширвинтского района мужчина (1996 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,83 пром.) ранил ножом пьяного (0,98 пром.) мужчину (1994 г.р.). Пострадавший был доставлен в больницу.

Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 138 УК Литовской Республики (легкий вред здоровью)