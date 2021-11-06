Кровавая вечеринка в Зарасайском районе: мужчина нанес женщине ножевое ранение

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Вечеринка в Зарасайском районе завершилась кровавым конфликтом. Пострадавшая попала в больницу, а подозреваемый - под арестом.
Департамент полиции сообщает, что 5 ноября, в 14.30 ч. в Зарасайском районе, в деревне Кимбартишкес, в доме нетрезвый (2,8 промилле) мужчина (1988 г.р.) ножом ранил нетрезвую (2,72 промилле) женщину (1984 г.р.).
Врачи оказали женщине помощь о назначили амбулаторное лечение. Подозреваемый арестован.
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