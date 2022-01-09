О произошедшем сообщила сожительница разъяренного мужчины с ножом. Она побежала к соседям и попросила вызвать полицию.

Около 23.30 на место происшествия поспешили спецслужбы. Полиция задержала подозреваемого. Медики уже не могли помочь двум людям, они скончались от полученных ранений.

Женщину почтенного возраста нашли едва живой. Врачи пытаются спасти ей жизнь, но надежд мало.

По данным Департамента полиции, около 23.28 в квартире были обнаружены тела женщины 1964 года рождения и мужчины 1966 года рождения с множественными ранениями различных частей тела. Также в квартире была обнаружена раненая женщина 1945 года рождения, которая была госпитализирована. Подозреваемый 1974 года рождения, найденный в состоянии алкогольного опьянения(2,18 промилле), заключен под стражу. Начато досудебное расследование по факту убийства.

Не исключено, что компания выпивала, когда возник кровавый конфликт.

Уголовный кодекс предусматривает, что любое убийство двух или более человек наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным заключением.