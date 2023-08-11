Кровавая пятница: на дороге Вильнюс-Клайпеда погибли два водителя

"На автостраде Каунас-Клайпеда зафиксировано несколько ДТП. В первом столкнулись 5 автомобилей, потом еще 4, потом 2 и еще 3, по предварительным данным. Очень много ДТП сегодня. На дороге заторы, но проехать можно", – сказала дежурная.
Напомним, что в пятницу после обеда поступило сообщение о трагическом ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Jaguar на дороге, ведущей из Каунаса в Расейняй. Представитель ГКП Шяуляйского округа сообщила, что водитель легковушки скончался на месте.
В группе портала Kas vyksta Kaune появились фотографии с места ДТП – на них видно, что легковой автомобиль Jaguar врезался в стоявший грузовик. На месте происшествия работала полиция и пожарные-спасатели.
"Недалеко от Расейняй, на пути из Каунаса, затор уже 4 км. ДТП, есть погибшие, выбирайте другой путь", – сообщали читатели портала Kas vyksta Kaune.
Представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала, что ДТП произошло в Расейнском районе, около деревни Манкунай.
"По предварительным данным, в стоявший грузовик Iveco (его ремонтировали) врезался легковой автомобиль Jaguar. Водитель легкового авто скончался на месте", – сказала представитель полиции.
Еще один автомобиль съехал с дороги, его водитель погиб.
На дороге, ведущей на взморье, стоят заторы.