Кровавая пятница na дорогах: в ДТП погибли два человека

Департамент полиции информирует, что 17 августа, в 23.44 ч. в Кретингском районе, на 28 км дороги Скуодас-Плунге автомобиль Audi A3, которым управлял молодой человек (2002 г.р.), насмерть сбил находившегося на проезжей части мужчину (1966 г.р.).
В 00.20 ч., в Акмянском районе, на 26 км дороги Куршенай-Мажейкяй автомобиль VW Golf, которым управлял молодой человек (2004 г.р.), зацепил велосипедиста (1977 г.р.). От полученных травм велосипедист скончался.
Полиция расследует обстоятельства обоих ДТП.
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