Кровавая пятница na дорогах: в ДТП погибли два человека

Департамент полиции информирует, что 17 августа, в 23.44 ч. в Кретингском районе, на 28 км дороги Скуодас-Плунге автомобиль Audi A3, которым управлял молодой человек (2002 г.р.), насмерть сбил находившегося на проезжей части мужчину (1966 г.р.).