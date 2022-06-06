Кровавая пьянка в Йонаве: конфликт завершился убийством, задержаны подозреваемые

Сообщается, что в воскресенье, в 16.06 ч., в Йонаве, в квартире на ул. Кауно, во время пьяного конфликта один мужчина нанес ножевое ранение другому (1955 г.р.), пострадавший был госпитализирован.

В 17.22 ч. того же дня пострадавший скончался в больнице. Задержаны нетрезвые подозреваемые: мужчина (1975 г.р.) (2,25 промилле) и женщина (1962 г.р.) (1,50 промилле).

Ведется расследование.