Кровавая посиделка в Рокишкисском районе: пьяный мужчина ранил ножом пьяную женщину

По предварительным данным, 29 апреля около 22.40 мин., в Рокишкисском районе, дома, во время пьяного конфликта пьяный (3,09 промилле) мужчина (1964 г.р.) ранил ножом пьяную (2,17 промилле) женщину (1967 г.р.), которую после предоставления мед. помощи отправили лечиться амбулаторно.

Подозреваемый находится под стражей.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровья).