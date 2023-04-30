Кровавая посиделка в Рокишкисском районе: пьяный мужчина ранил ножом пьяную женщину

По предварительным данным, 29 апреля около 22.40 мин., в Рокишкисском районе, дома, во время пьяного конфликта пьяный (3,09 промилле) мужчина (1964 г.р.) ранил ножом пьяную (2,17 промилле) женщину (1967 г.р.), которую после предоставления мед. помощи отправили лечиться амбулаторно.
Подозреваемый находится под стражей.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровья).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С завтрашнего дня — важные изменения ПДД: объяснили, как изменится порядок движения
Изменения и дополнения в Правила дорожного движения,...
Подсчитали, когда в этом году выгоднее всего брать отпуск, а когда можно потерять деньги
Планируя летний отдых, можно рассчитать, какой месяц...
Литовка зафиксировала пустые полки и цены на товары за границей: кажется, мы идем по другому пути
Посещая Дублин ( Ирландия ) и Белфаст ( Великобритания ),...
После одного безответственного решения последствия можно ощущать целое десятилетие: не удивляйтесь, если не удастся получить кредит
Жизнь в долг может быть горькой. Знаете ли вы, что если...
В Литве - отрицательная цена на электроэнергию: колебания на рынке продолжаются
В Литве в воскресенье днем оптовая цена на...