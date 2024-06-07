2024.06.07 09:31

Криминальная разведка Службы охраны госграницы Литвы разыскивает подозреваемого в организации контрабанды

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT
Сотрудники отдела предварительного следствия Управления криминальных расследований Службы охраны госграницы (СОГГ) разыскивают скрывающегося от следствия Роланда Виржинского. По данным службы, мужчина (1989 г. р.) подозревается в организации контрабанды и незаконном сбыте подакцизных товаров.

Р. Виржинский был признан подозреваемым 16 мая этого года постановлением прокурора, организующего предварительное расследование.

Подозреваемый объявлен в розыск.

СОГГ просит лиц, опознавших этого человека или что-либо знающих о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом главному следователю Отдела криминальной разведки Управления криминальных расследований Мантасу Нацасу (тел. 8 707 48131, эл. адрес: mantas.nacas@vsat.vrm.lt), главному следователю Отдела предварительного следствия Марине Ширме (тел. 8 707 48128, эл. адрес: marina.sirma@vsat.vrm.lt), дежурному СОГГ (тел. 8 707 59301, эл. адрес: ncc.lithuania@vsat.vrm.lt) или позвонить по номеру 112.

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