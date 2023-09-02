Криминальная хроника за 1 сентября в столице: страсть в джакузи и полет BMW

В 19 ч. полиция выехала по вызову на ул. Вуршулишкю. Сообщалось о насилии в отношении женщины. Звонившая сказала, что пьяный мужчина не дает ей покоя, пристает к ней. Мужа увезли в ночлежный дом. Кроме того, ему запрещено две недели жить дома.
Вскоре помощь врачей и полиции потребовалась на ул. Архитекту, женщина информировала, что 31-летний мужчина употреблял наркотики, после чего стал вести себя неадекватно, он наносил себе раны.
После 22 ч. в полицию обратились работники гостиницы Vilnius Grand Resort. Охранник сообщил о том, что в общественном месте, в джакузи пара занимается сексом. Когда их застали за этим занятием, разразился конфликт, пришлось вызывать полицию.
Вызывала полицию и жительница улицы Дзуку. Она сказала, что в ее кровати лежит незнакомый мужчина. Она требовала, чтобы мужчина ушел, но он не слушал женщину.
Не обошлось без инцидента и в Ширвинтос – в Доме культуры был избит 15-летний. Оказалось, что он пришел на дискотеку и был избит.
После полуночи посыпались сообщения о людям, которые пили, шумели и дрались в общественных местах.
Молодежь распивала алкоголь у Театра оперы и балета, а на фабрике искусств Loftas девушка повздорила с охранником.
В 2.40 ч. произошла драка на ул. Этмону, около бара BIX. Пострадал 21-летний молодой человек. На месте происшествия полиция нашла множество клиентов бара, но о драке никто ничего не знал. Полиция не нашла ни пострадавшего, ни агрессоров.
Ночью полиция искала и мужчин, которые приставали к девушкам. В 2.50 ч. позвонила девушка и сказала, что на проспекте Гедиминаса, у парламента, ее преследует агрессивный 30-летний мужчина. Она сказала, что мужчина требует секса. Выяснилось, что мужчина приставал к несовершеннолетней.
Поступило и еще одно сообщение о возжелавшем секса нарушителе. Позвонила женщина и сказала, что в баре Uncle Sam‘s к ней пристает 60-летний мужчина и требует секса. Девушка вызвала полицию, после чего мужчина сбежал.
Рядом с баром полиция заметила неспокойствие на ул. Вильняус. Оказалось, что там произошла драка, один ее участник сбежал, другой остался лежать на земле. Очевидцы сказали, что дравшихся разогнали охранники баров, применив слезоточивый газ. Полиция вызвала скорую и нашла второго драчуна.