Криминальная хроника за 1 сентября в столице: страсть в джакузи и полет BMW

В 19 ч. полиция выехала по вызову на ул. Вуршулишкю. Сообщалось о насилии в отношении женщины. Звонившая сказала, что пьяный мужчина не дает ей покоя, пристает к ней. Мужа увезли в ночлежный дом. Кроме того, ему запрещено две недели жить дома.

Вскоре помощь врачей и полиции потребовалась на ул. Архитекту, женщина информировала, что 31-летний мужчина употреблял наркотики, после чего стал вести себя неадекватно, он наносил себе раны.

После 22 ч. в полицию обратились работники гостиницы Vilnius Grand Resort. Охранник сообщил о том, что в общественном месте, в джакузи пара занимается сексом. Когда их застали за этим занятием, разразился конфликт, пришлось вызывать полицию.

Вызывала полицию и жительница улицы Дзуку. Она сказала, что в ее кровати лежит незнакомый мужчина. Она требовала, чтобы мужчина ушел, но он не слушал женщину.

Не обошлось без инцидента и в Ширвинтос – в Доме культуры был избит 15-летний. Оказалось, что он пришел на дискотеку и был избит.