Криминалисты задержали подозреваемых в сутенерстве, речь идет о продаже девушек из Украины

Расследование было начато, когда поступила информация об организованной сети проституции с участием девушек из Украины.

Стало известно, что девушки из Украины занимались проституцией в Клайпеде, Таураге и Шяуляе, а объявления размещали на сайте в интернете.

В ноябре 2022 г. Клайпедская полиция вместе с полицейскими Таураге в одной квартире Таураге обнаружили 23-летнюю молодую женщину из Украины, предоставлявшую сексуальные услуги. Во время обыска были обнаружены, вероятно, заработанные нелегальным путем деньги и небольшое количество конопли.

В тот же день в Таураге были задержаны организаторы этой нелегальной деятельности – 29-летняя гражданка Украины и 47-летний клайпедчанин. Всего во время обысков в Клайпеде нашли больше 21 000 евро.