Кошмарная ночь в Утене: горели два многоэтажных дома, эвакуированы десятки людей

О первом пожаре сообщили в 23.54 ч. Горела общая кухня в 5-этажном доме на ул. Вайжганто.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что дым стоял на четвертом этаже. Сгорела кровать, микроволновка, копотью были покрыты стены.

Эвакуировано 12 человек, одного отравившегося угарным газом мужчину передали в руки врачей. Пожар потушили в течение 13 минут.

В 00.44 ч. сообщили о том, что горит помещение общего пользования в доме на ул. Й.Басанавичюса, 90. Пожар начался на 4 и 5 этажах.

Эвакуировано 30 человек, пострадавших нет. Во время пожара обгорели и копотью покрылись помещения, сгорели вещи, лопнули стекла. Пожар был потушен в течение 20 минут.