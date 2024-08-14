2024.08.14 07:18

Кошмарная ночь в Утене: горели два многоэтажных дома, эвакуированы десятки людей

 
ru.DELFI.lt
Daugiabučio gaisras
Daugiabučio gaisras
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на среду в Утене горели два многоквартирных дома.

О первом пожаре сообщили в 23.54 ч. Горела общая кухня в 5-этажном доме на ул. Вайжганто.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что дым стоял на четвертом этаже. Сгорела кровать, микроволновка, копотью были покрыты стены.

Эвакуировано 12 человек, одного отравившегося угарным газом мужчину передали в руки врачей. Пожар потушили в течение 13 минут.

В 00.44 ч. сообщили о том, что горит помещение общего пользования в доме на ул. Й.Басанавичюса, 90. Пожар начался на 4 и 5 этажах.

Эвакуировано 30 человек, пострадавших нет. Во время пожара обгорели и копотью покрылись помещения, сгорели вещи, лопнули стекла. Пожар был потушен в течение 20 минут.

Специалисты выясняют причины пожаров.

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