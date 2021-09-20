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19 сентября, в 8.47 ч., в деревне Шауляй, Шальчининкского района во дворе дома было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) с многочисленными кусанными ранами.
Кошмар в Шальчининкском районе: голодная собака загрызла своего хозяина
© Shutterstock nuotr.

По данным полиции, тело ужасно изувечено, некоторых его частей нет – предполагают, что часть останков съела изголодавшаяся собака хозяйки дома.

Погибший - сожитель женщины. В доме долго и много пили (по предварительным данным, праздновали день рождения), дворовую собаку оставили на произвол судьбы, ее несколько дней не кормили.

Никто из находившихся в доме не заметил, когда произошла трагедия.

Предполагают, что мужчина утром вышел во двор, тогда на него и напала собака. Только позже нетрезвая женщина заметила, что пропал ее сожитель, и пошла его искать, тогда и были обнаружены изувеченные останки.

"Страшная картина. Части тела не осталось", – рассказал один из полицейских.

Полицейские долго не могли войти во двор – собака вела себя агрессивно. Потом хозяйке удалось ее успокоить.

Собаку увезли в приют в Алитусский район.

Начато расследование.

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