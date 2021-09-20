Кошмар в Шальчининкском районе: голодная собака загрызла своего хозяина

По данным полиции, тело ужасно изувечено, некоторых его частей нет – предполагают, что часть останков съела изголодавшаяся собака хозяйки дома.
Погибший - сожитель женщины. В доме долго и много пили (по предварительным данным, праздновали день рождения), дворовую собаку оставили на произвол судьбы, ее несколько дней не кормили.
Никто из находившихся в доме не заметил, когда произошла трагедия.
Предполагают, что мужчина утром вышел во двор, тогда на него и напала собака. Только позже нетрезвая женщина заметила, что пропал ее сожитель, и пошла его искать, тогда и были обнаружены изувеченные останки.
"Страшная картина. Части тела не осталось", – рассказал один из полицейских.
Полицейские долго не могли войти во двор – собака вела себя агрессивно. Потом хозяйке удалось ее успокоить.
Собаку увезли в приют в Алитусский район.
Начато расследование.
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