Кошмар в деревне Балсупяй: хулиганы подожгли одного человека, а другого „обработали“ монтажной пеной

„Попросту говоря, он получил от них в глаз, от той самой компании. И еще на лоб ему набрызгали пеной Makrofleks“ – сказала председатель общины Ирма Виллари. - Он успел снять пену, но раны остались“.
Это случилось после того, как другого жителя хулиганы обожгли паяльной лампой. Мужчина получил тяжелые ожоги в области ног и ягодиц. Сначала думали, что мужчину подожгли, когда он спал, но позже выяснилось, что он сам впустил в дом своих мучителей.
„Они били по дверям и окнам и мужчине осталось только открыть им дверь“, – сказала Виллари. „Это было как во время пьянки. на него напали безо всякого повода. Просто азартно стали жечь человека с помощью паяльной лампы“, - сказала женщина.
Жители удивлены тем, что хулиганы до сих пор свободно разгуливают по деревне.
„Мы не видим действий полиции“, – жаловалась Виллари. „Подозреваемых даже не допросили, они все на свободе разгуливают. Смело ходят около дома общины, может, готовятся к следующей экзекуции? Говорят, что следующей мишенью буду я,“ – сказала Виллари, которая публично осмелилась заговорить о хулиганах.
„Люди запуганы, мы не хотим, чтобы делали вид, будто ничего не происходит. Куда смотрят службы? Нет помощи ни от муниципалитета, ни от староства“, – удивляется она.
Представитель Комиссариата полиции Мариямпольского округа Эугениюс Бискис сказал Delfi, что начаты два расследования.
„В рамках одного уже предъявлены обвинения, что касается второго - собирают данные“, – заметил он. „В деле о поджоге установлены двое подозреваемых. Одного допросили, он должен регулярно регистрироваться в полиции, взята подписка о невыезде. Второго допросить не удалось, он уехал в Германию“, - сказал Бискис.
Полиция связалась с ним по телефону. Надеются, что его удастся опросить.
По словам Бискиса, сейчас эта деревня находится под пристальным вниманием, туда чаще ездит полиция.