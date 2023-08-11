Контрабандисты пытались обхитрить рентген Таможенной службы Литвы

Сигареты перевозили, просто укладывая их на пол контейнера. Надеясь "обмануть" рентген литовской таможни, сигареты упаковали в нестандартные пакеты — тонкие пластины, обернутые полиэтиленом.

Именно так сигаретную контрабанду в последнее время пытаются перевозить по железной дороге: вместо стандартных больших папиросных коробок сигареты упакованы в тонкие ленты толщиной в две пачки, которые просто укладываются на пол вагонов и контейнеров.