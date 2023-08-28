Контрабандисты меняют тактику. "Готовятся к чемпионату по баскетболу", шутят пограничники

26-летний житель Лаздияйского района собирался перевезти 9 связок нестандартной формы и размера, но "мячи" оказались вовсе не мячами. После проверки пограничники обнаружили в них контрабанду - 900 пачек сигарет "Минск Капитал QS" с белорусской маркировкой.

На заставе Кабеляй на задержанного было составлено два протокола: за перевозку подакцизных товаров с нарушением установленного порядка и за неоднократное нарушение правовых актов, регулирующих приграничный правовой режим. Первое из них, совершенное неоднократно, влечет за собой штраф в размере от 5760 до 6000 евро. За второе нарушение (на участке границы без разрешения, выданного Погранслужбой Литвы в условиях чрезвычайной ситуации), жителю Лаздийского района грозит штраф от 90 до 170 евро.