Контрабандисты меняют тактику. "Готовятся к чемпионату по баскетболу", шутят пограничники

На днях пограничники заставы Кабеляй Варенского погранотряда заметили мужчину, нагруженного "мячами". "Спортсмен" двинулся с белорусской стороны в сторону территории Литвы и вскоре был арестован сотрудниками погранслужбы.
26-летний житель Лаздияйского района собирался перевезти 9 связок нестандартной формы и размера, но "мячи" оказались вовсе не мячами. После проверки пограничники обнаружили в них контрабанду - 900 пачек сигарет "Минск Капитал QS" с белорусской маркировкой.
На заставе Кабеляй на задержанного было составлено два протокола: за перевозку подакцизных товаров с нарушением установленного порядка и за неоднократное нарушение правовых актов, регулирующих приграничный правовой режим. Первое из них, совершенное неоднократно, влечет за собой штраф в размере от 5760 до 6000 евро. За второе нарушение (на участке границы без разрешения, выданного Погранслужбой Литвы в условиях чрезвычайной ситуации), жителю Лаздийского района грозит штраф от 90 до 170 евро.
После того как Литва существенно усилила охрану государственной границы с Беларусью, надеясь перехитрить установленные на границе датчики, реагирующие на колебания грунта, подельники контрабандистов в Беларуси пытаются сделать упакованные пачки сигарет более легкими.
Впервые столкнувшись с шаровидными свертками, пограничники Кабеляй пошутили, что чемпионат мира по баскетболу затрагивает даже контрабандистов.